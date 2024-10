Apple iPhone SE: Neues Modell erscheint wohl 2025 ohne Homebutton

Apple soll aktuellen Gerüchten zufolge für 2025 ein neues iPhone SE planen. Dabei wird es sich natürlich um das günstigste Einstiegsmodell in der Reihe der iPhones handeln. Spannend ist an den aktuellen Berichten, dass behauptet wird, Apple werde dabei den Homebutton streichen. Im Grunde werde das iPhone 14 das Fundament für das nächste iPhone SE darstellen. Demnach werde der Homebutton weichen und stattdessen werde Face ID an Bedeutung gewinnen.

Es würde sich dabei um das insgesamt vierte iPhone SE handeln. Das letzte Modell ist im Jahr 2022 auf den Markt gekommen. Auch Apple Intelligence, die KI-Suite des Unternehmens aus Cupertino, soll auf dem iPhone SE zur Verfügung stehen. Das wird allerdings nicht für die EU gelten. Denn in der Europäischen Union kann sich Apple nicht mit den hiesigen Regularien für künstliche Intelligenz anfreunden und wird daher von einer Veröffentlichung der KI-Features zunächst absehen.

Für 2025 soll Apple auch weitere Geräte planen. Dazu sollen auch neue MacBook Pro und iMacs sowie ein aufgefrischter Mac mini zählen. Dabei wird man auf seine frischen Chips der Reihe M4 setzen. Mit jenen SoCs sollten auch die MacBook Air, Mac Studio und Mac Pro neue Generationen erhalten.

Quelle: Bloomberg