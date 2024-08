AMD Ryzen 9000X3D: Neue Gaming-CPUs wohl erst 2025

Für Spieler sind AMDs neue Ryzen-Prozessoren bislang noch nicht allzu lohnenswert. Allerdings könnte im September 2024 immerhin ein neuer AMD Ryzen 5 7600X3D das Licht der Welt erblicken. Doch wann sind neue Flaggschiff-CPUs zu erwarten? Offenbar soll das erst zur CES 2025 im Januar des nächsten Jahres der Fall sein. Zumindest sieht es nach neuesten Gerüchten so aus.

Zunächst hatte man spekuliert, AMD könnte frische AMD Ryzen 9000X3D mit mehr Cache im Oktober 2024 veröffentlichen. Dies würde zu den neuen Mainboards mit den Chipsätzen X870 und X870E passen. Doch inzwischen haben mehrere Quellen darauf hingewiesen, dass wir uns bis Anfang 2025 gedulden müssen. Offizielle Angaben des Herstellers fehlen allerdings.

Blickt man auf die Vergangenheit, dann wirkt eine Veröffentlichung der AMD Ryzen 900X3D im nächsten Jahr realistischer als noch 2024. Beispielsweise ließ der Hersteller anno dazumal die 3D-Versionen der Ryzen 5000 erst 18 Monate nach Veröffentlichung der Standardmodelle folgen. Im Falle der Nachfolgeserie Ryzen 7000 lag zumindest noch ein Abstand von 6 Monaten zwischen den regulären und den X3D-Modellen.

Hätte AMD also in diesem Fall seine X3D-Modelle der Ryzen 9 9950X und 9900X bereits im Oktober 2024 veröffentlicht, hätte sich der Zeitabstand auf 2 Monate verkürzt. Hier liegt also durchaus nahe, dass eher die CES 2025 realistisch ist.

Quelle: HXL (X)