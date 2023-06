Nvidia GeForce: Neue GPU-Generation erst ab 2025

Geht man nach den aktuellen Roadmaps von Nvidia, wird die nächste GPU-Generation des Herstellers erst 2025 das Licht der Welt erblicken. Ada Lovelace, die Architektur, welche die Basis der aktuellen GeForce RTX 40 ist, wird uns also auch 2024 begleiten. Erst für 2025 erwähnt Nvidia in seiner aktuellen Roadmap “Ada Lovelace Next”. Damit würden etwa 30 Monate zwischen Ada Lovelace und dem nächsten großen GPU-Schritt liegen.

Schon zwischen Ampere und Ada Lovelace ergab sich ein ähnlicher Zeitabstand, sodass sich Nvidia hier treu bleiben würde. Dazu passt, dass es auch noch keinerlei Gerüchte zu der nächsten Generation gibt – bestenfalls Spekulationen ins Blaue. Allerdings schließt das neue Grafikkarten natürlich für die nächsten Monate und auch für 2024 keinesfalls aus. Etwa hatten wir ja kürzlich über eine massive Kühllösung berichtet, die sich für eine GeForce RTX 4090 Ti oder eine neue Titan eignen könnte.

Denkbar sind auch weitere Zwischenschritte wie eine GeForce RTX 4080 Ti als Zwischenschritt zwischen RTX 4080 und 4090. Da heißt es letzten Endes abwarten, was Nvidia noch so in der Hinterhand hat. Sicherlich würden sich auch viele Kunden auf Preissenkungen freuen, denn derzeit muss man für insbesondere die leistungsstarken GeForce RTX 4080 und RTX 4090 weit über 1.000 Euro auf den Tisch legen.

