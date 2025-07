Commodore 64 Ultimate: Neuauflage des C64 vorgestellt

Mit dem Commodore 64 Ultimate startet eine weitere Neuauflage des C64 in den Handel. Der klassische Heimcomputer aus den 1980er-Jahren hat anno dazumal so manchen Menschen erst an Technik und Spiele herangeführt. Die neue Version kostet ganz genau aktuell 256,79 Euro und ist bereits vorbestellbar. Die Auslieferung wird aber erst ab Oktober bzw. November 2025 anlaufen.

Dabei soll der C64 Ultimate zu 99 % der ursprünglich erschienenen Soft- und Hardware für das Original kompatibel sein. Dabei setzt man aber im Inneren auf neue Komponente. So dient als Prozessor der AMD Xilinx Artix-7 FPGA, welcher mit 128 MByte DDR2-RAM und 16 MByte Flash-Speicherplatz kombiniert wird. Die Videoausgabe ist wahlweise per HDMI oder auch einen DIN-8-Stecker möglich. Per USB lassen sich auch weitere Speichermedien anstecken.

Dabei lässt sich das Datasetten-Laufwerk emulieren oder tatsächlich auch anschließen, ist noch das Original vorhanden. Selbiges gilt offenbar auch für Disketten-Laufwerke. Ton kann im Übrigen via HDMI, per Optical oder via 3,5-mm-Klinke ausgegeben werden. Für Netzwerkverbindungen sind Ethernet und Wi-Fi an Bord.

Für die Tastatur des Commodore 64 Ultimate nutzt man zwar das Original-Layout, verbaut aber mechanische Switches der Sorte Gateron Pro 3.0 mit einer RGB-Hintergrundbeleuchtung. Ab Werk ist ein USB-Stick mit zahlreichen lizenzierten Spielen, Musik sowie Demos enthalten. Freilich gibt es da am Markt aber auch schon Alternativen, sodass jeder den Preis genau für sich abwägen sollte.

Quelle: Commodore