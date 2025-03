FlexiSpot E9 Stehschreibtisch im Test

Anzeige

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische erfreuen sich weiter wachsender Beliebtheit und sind daher stark nachgefragt. Lange Stunden am Schreibtisch/PC, sei es im Büro oder im Homeoffice, führen fast zwangsläufig zu gesundheitlichen Problemen und Schmerzen durch oftmals falsche Haltung oder schlicht wegen fehlender Bewegung. Um diesen Problemen vorzubeugen und den Arbeitstag nicht ausschließlich im Sitzen verbringen zu müssen, lohnt sich die Investition in höhenverstellbare Schreibtische.

Wir hatten bereits das Vergnügen, vier Modelle von FlexiSpot zu testen. Mit dem FlexiSpot E9 und den neuen bürstenlosen Motoren haben wir wieder mal ein besonderes Modell im Test. FlexiSpot ist von der hohen Qualität und der langen Standzeit ihrer neuen Motoren derart überzeugt, dass sie eine beeindruckende und gleichermaßen beruhigende Garantie von 20 Jahren auf das Modell E9 gewähren.

Wir haben den FlexiSpot E9 mit einer 180 × 80 x 1,9 cm großen Tischplatte in der Farbe „natürlicher Bambus“ und mit Kabelmanagement im Test. Diese Kombination wird derzeit für rund 775 Euro Euro auf der Webseite von FlexiSpot angeboten. Das höhenverstellbare Tischgestell allein kostet 500 Euro.

Lieferumfang & technische Daten

Der FlexiSpot E9 mit Tischplatte wird in zwei einzelnen Pakten geliefert. Alle Einzelteile für das E9-Tischgestell werden ordentlich und sicher verpackt in einem großen und sehr schweren Paket mit fast 40 kg Gewicht geliefert. Das Paket mit der Tischplatte in der Größe 180 x 80 x 1,9 cm wiegt laut Speditionsauftrag rund 25 kg und wurde ebenfalls gut und sicher verpackt geliefert.

Auf einem Blick der komplette Lieferumfang des FlexiSpot E9 mit der Tischplatte „natürlicher Bambus“ und flexiblem Kabelmanagement:



FlexiSpot E9 – Lieferumfang mit Kabelmanagement cmp017

In der folgenden Tabelle haben wir die wichtigsten Eigenschaften verschiedener Modelle aufgeführt. Der FlexiSpot E9 verfügt als Alleinstellungsmerkmal zwei bürstenlose, laufruhige und sehr langlebige Motoren. FlexiSpot gewährt beruhigende 20 Jahre Garantie auf den E9.

Hersteller

Modell FlexiSpot

E8 Ergotopia

Desktopia Pro FlexiSpot

E7Q FlexiSpot

E9 Hub-Säulen 3-stufig 3-stufig 3-stufig 3-stufig Motoren 2 2 4 2 bürstenlose Motoren Traglast 125 kg 120 kg 200 kg 180 kg Geschwindigkeit 38 mm/s 38 mm/s 40 mm/s 35 mm/s Höhenverstellung 60-125 cm 62,3-127 cm 60,5-125,5 cm 63,5-128,5 cm Gewicht inkl. Tischplatte 51 kg 51 kg 73 kg ca. 55 kg Gestellbreite 110-190 cm 110-190 cm 110-190 cm 110-190 cm Farbe Tischgestell Schwarz

Weiß

Grau Schwarz

Weiß

Grau Schwarz Schwarz

Weiß

Speicherslots 4 4 4 4 Funktionsweise Speichertasten einmaliges Betätigen einmaliges Betätigen,

Gedrückthalten einmaliges Betätigen einmaliges Betätigen Limits für max./min. Höhe nein ja nein nein Soft Start/Stop-Funktion ja ja ja ja Kindersicherung ja ja ja ja Kollisionsschutz ja ja ja ja Garantie 7 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre Preis (nur Tischgestell

ohne Tischplatte) ca. 290 € ca. 599 € ca. 699 € ca. 499 €

Die unverbindliche Preisempfehlung des FlexiSpot E9-Tischgestells liegt derzeit bei 499,99 Euro (Februar 2025). Inklusive der Tischplatte „natürlicher Bambus“ in der Größe 180 x 80 x 1,9 Zentimeter liegt der Gesamtpreis bei rund 740 Euro.

FlexiSpot bietet eine sehr große Palette an verschiedenen Tischplatten hinsichtlich Größe und Farbe an. Schaut gerne mal im Online Shop von FlexiSpot vorbei und stellt euch Eure Lieblingskombination zusammen. Alternativ könnt ihr auf den Tischgestellen natürlich auch eine eigene Tischplatte montieren.

Wer noch warten kann oder will: FlexiSpot hat regelmäßig Aktionsangebote wie etwa zum Valentinstag.