Amazon Prime Gaming: Kostenlose Spiele zum Prime Day 2025

Amazon veranstaltet heute seinen Prime Day 2025 und lockt im Zuge dessen mit mal mehr und mal minder attraktiven Angeboten und Deals. Vollkommen ohne Mehrkosten könnten Prime-Abonnenten jedenfalls via Prime Gaming anlässlich des Prime Days 2025 kostenlose Spiele mitnehmen. Heute sind vier neue Titel hinzugestoßen, die bei den angebundenen Plattformen in die Sammlung aufgenommen werden können.

Ein Highlight ist sicherlich das Strategiespiel der „XCOM“-Macher: „Marvel’s Midnight Suns“. In dem Titel kämpft ihr gemeinsam mit Charakteren wie Wolverine, Iron Man, Spider-Man und mehr gegen eine übernatürliche Bedrohung. Dieses Spiel wandert in eure Bibliothek im Epic Games Store. Dazu gibt es aber auch noch den „Football Manager 24“ den ihr euch ebenfalls im Epic Games Store sichern könnt.

Für Horror-Fans ist dann „Amnesia: The Dark Descent“ gedacht – abermals im Epic Games Store. Wer damit nicht so ganz glücklich wird, kann sich als Retro-Perle mit „Star Wars: Dark Forces II: Jedi Knight“ beschäftigen. Dieser Titel kann bei GOG.com kostenlos in die eigene Sammlung wandern. Da wünschen wir am Ende doch viel Spaß beim Zocken! Zu finden sind die Spiele allesamt hier direkt bei Prime Gaming!

Quelle: Prime Gaming