OnePlus Nord 5 und Nord CE5: Zwei neue Mittelklasse-Smartphones für Deutschland

OnePlus bringt in Deutschland zwei neue Smartphones auf den Markt: die Nord 5 und Nord CE5. Beide gehören zur Mittelklasse und starten direkt mit Early-Bird-Aktionen. So gibt es beim Kauf ein Schnellladegerät kostenlos zu – plus wahlweise die TWS-Kopfhörer OnePlus Nord Buds 3 Pro oder aber ein Case. Das OnePlus Nord CE5 ist bereits ab 299 Euro mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz erhältlich. Das OnePlus Nord 5 startet ab 449 Euro mit 8 GByte RAM und 256 GByte Kapazität.

Technisch haben die beiden Smartphones nur den Akku mit 5.200 mAh und 80-Watt-Schnellladung gemeinsam. Obendrein nutzen beide Android 15 mit der Oberfläche OxygenOS 15 als Plattform. Das AMOLED-Display des OnePlus Nord 5 kommt auf 6,83 Zoll Diagonale und löst mit 2.800 x 1.272 Pixeln auf. Die Bildwiederholrate beträgt 144 Hz. Der Dual-Kamera weist man 50 (Weitwinkel, OIS, Sony LYT-700), + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel zu. Vorne sitzt abermals eine Kamera mit 50 Megapixeln.

Das OnePlus Nord 5 ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Es ist in den Farben Phantom Grey, Marble Sands und Dry Ice zu haben. Dabei gibt es auch eine Ausstattungsvariante mit 12 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz. Diese kostet dann 499 Euro.

Das OnePlus Nord CE5

Dazu gesellt sich das OnePlus Nord CE5 mit einem AMOLED-Display mit 6,77 Zoll Diagonale und eomer Auflösung von 2.392 x 1.080 Pixeln. Als Bildwiederholrate nennt man hier 120 Hz. Der Chip der Wahl ist hier der MediaTek Dimensity 8350. Der interne Speicherplatz ist bei diesem Modell nachträglich per microSD erweiterbar. Das Smartphone kommt in den Farben Black Infinity und Marble Mist auf den Markt. Für die Frontkamera sind hier 8 Megapixel drin, die Hauptkamera verfügt über 50 (Weitwinkel, Sony LYT-600, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel. Wichtig: Dieses Smartphone muss im Gegensatz zum Nord 5 leider ohne NFC auskommen.

Das OnePlus Nord CE5 ist ebenfalls nach IP65 vor Staub und Wasser geschützt. Auch hier gibt es eine zweite Ausstattungsversion, aber mit identischem RAM. Dafür kann der doppelte Speicherplatz von 256 GByte gewählt werden. Der Preis erhöht sich dann auf 349 Euro.

