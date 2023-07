Apple Vision Pro: Veröffentlichung in Europa wohl erst Ende 2024

Die Apple Vision Pro wird ein Mixed-Reality-Headset zum Preis von 3.500 US-Dollar. Auch wenn dieses Modell bereits vorgestellt worden ist, erscheint es erst 2024. Anfang des nächsten Jahres soll es in den USA losgehen. Aktuellen Gerüchten zufolge werden wir uns in Europa aber sogar bis Ende 2024 gedulden müssen. Das soll auch an Produktionsproblemen liegen. Obendrein heißt es, selbst in den Vereinigten Staaten wolle Apple die Vision Pro zunächst in Retail-Stores nur in Kombination mit Vorführungsterminen anbieten.

So will man zunächst in ausgewählte Stores in US-Ballungszentren wie New York verfahren. Erst im weiteren Jahresverlauf soll das XR-Headset dann in mehr Apple Stores angeboten werden. Warum die Kopplung an Vorführtermine? Die Apple Vision Pro müsse sehr spezifisch eingestellt werden, damit der individuelle Tragekomfort passe. Obendrein wird Apple sicherlich auch versuchen, potenzielle Käufer direkt mit Zubehör zu versorgen. Beispielsweise will man wohl ein zweites Kopfband anbieten, das optional zusätzlich über den Schädel führt. Das soll den Tragekomfort bei Menschen mit kleinen Köpfen erhöhen.

Obendrein plane Apple auch Schultertaschen, in denen sich das externe Akkupack verstauen lassen soll. Denn nicht jeder hat in seiner Kleidung ausreichend große Taschen. Der Hersteller aus Cupertino soll auch nach Lösungen suchen, um die Apple Vision Pro für diejenigen komfortabel tragbar zu machen, die z. B. aus religiösen Gründen Hijabs tragen.

Mit Resellern will Apple übrigens frühestens ab 2025 für die Apple Vision Pro kooperieren. Auch das sein eine Entscheidung, die sich aus der technischen Komplexität des Geräts ergeben habe. Man will sicherstellen, dass erste Käufer eine gute Einführung in das Produkt erhalten.

Quelle: Bloomberg