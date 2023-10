Apple Vision Pro: Günstigere Variante des Headsets nimmt Gestalt an

Apple hat bereits sein VR-Headset Vision Pro vorgestellt. Mit einem Preis von 3.499 US-Dollar visiert der Hersteller aus Cupertino mit diesem Produkt nur absolute VR-Enthusiasten an. Doch es soll auch ein günstigerer Ableger in der Mache sein, der einige Kompromisse eingehen würde. Etwa will Apple für dieses Modell die Funktion EyeSight streichen, welche an der Außenseite auf einem OLED-Display quasi die Augen des Trägers für seine Umgebung anzeigt.

Das EyeSight-Funktion wurde ohnehin kontrovers aufgenommen, sodass die Entfernung sicherlich naheliegend ist, um ein zweites VR-Headset zu einem niedrigeren Preis zu ermöglichen. Dadurch kann man auch einige Sensoren im Inneren weglassen. Es heißt, Apple versuche für die günstigere und abgespeckte Version einen Preis von 1.500 bis maximal 2.500 US-Dollar zu erreichen.

Allerdings erscheint selbst die “normale” Apple Vision Pro erst 2024 in Europa, während die vergünstigte Variante dann wohl erst 2025 starten dürfte. Mit einem Nachfolgemodell soll Apple derzeit für 2027 kalkulieren. Allerdings dürfte man ohnehin nur bei diesen Plänen bleiben, wenn man ausreichend Virtual-Realty-Enthusiasten zum Kauf bewegen kann.

Quelle: Bloomberg