AMD Ryzen Threadripper 7000 für Desktop-PCs vorgestellt

AMD hat heute zwei neue CPU-Reihen für Desktop-PCs und Workstations präsentiert. Zunächst wären da die neuen AMD Ryzen Threadripper 7000. Das Flaggschiff ist hier der brandneue Threadripper 7980X mit 64 Kernen und sib zu 128 Threads parallel. Dieses Modell kommt auf insgesamt 320 MByte Cache. Im Boost-Modus sind bis zu 5,1 GHz Takt drin. Dafür liegt der Stromverbrauch auch bei bis zu 350 Watt TDP.

Darunter rangieren die beiden weiteren Chips, die AMD Ryzen Threadripper 7970X und 7960X. Alle drei CPUs passen auf den Sockel sTR5. Wer die massive Leistung der Prozessoren benötigt, muss tief in die Tasche greifen. Der AMD Ryzen Threadripper 7980X kostet 4.999 US-Dollar. Die anderen beiden CPUs stehen bei jeweils 2.499 bzw. 1.499 US-Dollar.

Zielgruppe der AMD Ryzen Threadripper 7000 sind professionelle Anwender und weniger Spieler. So vergleicht AMD die Leistung natürlich auch mit Intels Xeon-Prozessoren und sieht sich als weit überlegen an. Auf den Markt kommen die neuen Prozessoren am 21. November 2023.

Am selben Datum erscheinen auch die neuen AMD Threadripper Pro 7000 WX für Workstations. Preise verschweigt AMD hier jedoch noch – es wird aber der gleiche Sockel genutzt. In diesem Fall bietet das neue Flaggschiff, der AMD Threadripper Pro 7995WX, 96 Kerne auf Zen-4-Basis und kann 192 Threads verarbeiten. Als Basis-Takt sind 2,5 GHz angegeben – im Boost-Modus sind es 5,1 GHz.

Die neuen Chips bieten bis zu 384 MByte LK3-Cache und 129 Lanes für PCIe Gen 5. Auch hier kommt ein Stromverbrauch von bis zu 350 Watt (TDP) zustande. “Schlusslicht” der neuen Prozessoren ist hier der AMD Threadripper Pro 7945WX. Er wirft 12 Kerne, 24 Threads, 4,7 GHz Takt bzw. 5,3 GHz im Boost-Modus in die Waagschale. Auch hier liegt die maximale Verlustleistung bei 350 Watt (TDP).

In seiner Präsentation verspricht AMD Leistungssprünge von bis zu 12 % in Adobe Premiere Pro bzw. sogar bis zu 46 % in Ansys Simulation. Dabei hat man einen AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX mit dem neuen AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX verglichen.