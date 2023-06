Apple Vision Pro: Neues AR- und VR-Headset für 3.499 US-Dollar

Apple hat sein Mixed-Reality-Headset namens Vision Pro offiziell vorgestellt. Das Wearable eignet sich sowohl für Augmented als auch für Virtual Reality. Dabei gibt es mehrere Besonderheiten. Etwa kann der Träger über einen Regler einstellen, wie transparent das Ergebnis sein soll, bzw. wie stark die Umgebung per Passthrough sichtbar ist. Obendrein können die Augen und ein Teil es Gesichts außen auf der Brille für Umstehende angezeigt werden. Das soll die Kommunikation mit der Außenwelt erleichtern.

Die Apple Vision Pro wird jedoch erst Anfang 2024 in den USA erscheinen. Der Preis steht bei 3.499 US-Dollar. Das Produkt erinnert an eine Tauchermaske und setzt auf einen externen Akku, der bis zu zwei Stunden Laufzeit ermöglicht. Steuern lässt sich die Apple Vision Pro auf verschiedenen Wegen – mit den Augen, mit den Händen oder mit der Stimme. Als Betriebssystem dient visionOS. Zusätzliche Controller werden nicht benötigt. Es sollen Tausende von Apps für iOS und iPadOS auch auf visionOS nutzbar werden.

Auch besteht Kompatibilität zu Bluetooth-Accessoires wie dem Magic Keyboard und dem Magic Trackpad. Ebenfalls sind Bluetooth-Verbindungen zu Macs möglich, deren Oberfläche dann im Headset angezeigt wird. Insgesamt verbaut Apple hier 12 Kameras und fünf weitere Sensoren. Man setzt auf einen Headset-Rahmen aus Aluminium und eine Vorderseite aus Glas. Die integrierten Micro-OLED-Displays lösen pro Auge mit 4K auf.

In Kooperation mit Zeiss hat man außerdem Einsätze für Linsen implementiert, was Brillenträgern die Nutzung erleichtern soll. Als SoC dient ein Apple M2, kombiniert mit einem neuen Prozessor namens R1. Das Mixed-Reality-Headset unterstützt auch Spatial Audio. Wie der hohe Preis aber schon verrät: Apples Vision Pro richtet sich in erster Linie an Geschäftskunden und absolute Enthusiasten.

Quelle: https://www.apple.com/de/newsroom/2023/06/introducing-apple-vision-pro/