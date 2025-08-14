Epic Games Store: Ab sofort sind „Hidden Folks“ und „Totally Reliable Delivery Service“ gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort die beiden Spiele „Hidden Folks“ sowie „Totally Reliable Delivery Service“ kostenlos. Die beiden Spiele sind höchst unterschiedlich. Um sie zu beanspruchen, ist lediglich ein Konto bei der Plattform notwendig – das ist natürlich ebenfalls kostenlos. Einmal der Sammlung hinzugefügt, sind die beiden Titel dauerhaft gratis spielbar.

Beginnen wir doch mit dem auch zuerst genannten Titel, der für ein Wimmelbild-Abenteuer steht. In dem Indie-Spiel „Hidden Folks“ durchstöbert man über 30 handgezeichnete Schwarz-Weiß-Szenarien, um über 300 versteckte Figuren und Objekte zu finden. Dabei kann man Zelte öffnen, Büsche durchforsten oder Türen zuschlagen, begleitet von über 2.000 skurrilen Soundeffekten.

Dazu gesellt sich „Totally Reliable Delivery Service“, das mit einem Single- sowie Multiplayer-Modus aufwarten kann. Der Spieler verkörpert einen tolpatschigen Lieferboten, der für jede Menge Slapstick-Momente sorgt. Hier spielen also die kunterbunte Spielwelt und der absurde Humor eine zentrale Rolle.

Wer an den beiden Titeln keinen Gefallen findet, kann sich auf die nächste Woche freuen. Am nächsten Donnerstag wird es nämlich wie immer den fliegenden Wechsel geben und es werden zwei brandneue Gratis-Spiele zur Verfügung stehen.

Quelle: Epic Games Store