Epic Games Store: Ab sofort sind “Empyrion – Galactic Survival” und “Outliver: Tribulation” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort zwei neue Gratis-Spiele. Sie lassen sich kostenlos der eigenen Bibliothek hinzufügen. Voraussetzung ist natürlich ein Konto bei der Plattform. So fungieren die Gratis-Games eben auch immer als Lockmittel, um Kunden in den Store zu locken. Da schwingt eben die Hoffnung mit, dass die Spieler nicht nur die kostenlosen Titel der Woche mitnehmen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro ausgeben. Jedenfalls sind ab sofort “Empyrion – Galactic Survival” und “Outliver: Tribulation” gratis.

Die beiden neuen Spiele lösen “Bear & Breakfast” aus der letzten Woche ab. In “Empyrion – Galactic Survival” geht es darum, in einem Genre-Mix aus Weltraum-Simulation, Survival-Spiel und First-Person-Shooter im Weltall zu überleben. Als Spieler konstruiert man nicht nur neue Raumschiffe und Raumstationen, sondern auch ganze Siedlungen. Jeder Planet lässt sich individuell anpassen. Allerdings können Flora und Fauna aggressiv werden und es gilt die Geheimnisse verschiedener Alien-Rassen zu entdecken. Dies ist sowohl als Solo- als auch als Multiplayer-Spieler möglich.

Dazu gesellt sich als zweites Spiel “Outliver Tribulation”. Dieses Spiel mischt afrikanische Mythologie mit Survival Horror. Denn eine Soldatin landet unverhofft in einer übernatürlichen Welt. Entkommen kann sie nur durch die Teilnahme an einem alten Ritual. Man kämpft also in diesem Third-Person-Shooter um das Überleben, während Elemente aus dem Survival-Horror auf Trab halten.

Quelle: Epic Games