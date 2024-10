Samsung Galaxy A16 5G: Neues Einstiegs-Smartphone startet

Samsung hat für den deutschen Markt das neue Einstiegs-Smartphone Galaxy A16 5G vorgestellt. Dabei bleiben durchaus einige Vorzüge teurerer Geräte erhalten. Beispielsweise nutzt auch dieses Modell ein AMOLED-Display mit FHD+ als Auflösung und einer adaptiven Bildwiederholrate von 90 Hz. Die Diagonale beträgt 6,7 Zoll. Als SoC dient der Octa-Core Exynos 1330. Abstriche muss man jedoch etwa bei der RAM- und Speicherausstattung hinnehmen.

So verfügt das Samsung je nach Ausstattungsvariante über 4 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz bzw. 8 GByte RAM und 256 GByte Speicher. So oder so kann der Speicherplatz aber via microSD um bis zu 1,5 TByte erweitert werden. Als Betriebssystem dient dabei Android 14 mit Samsungs Oberfläche One UI 6.1. Dem Akku des Smartphones weist Samsung 5.000 mAh zu. Geladen wird ausschließlich kabelgebunden mit bis zu 25 Watt. Im Lieferumfang fehlt jedoch ein Ladegerät.

Das Samsung Galaxy A16 5G kommt auf Maße von 164,44 x 77,9 x 7,9 mm bei einem Gewicht von ca. 200 g. Die Frontkamera steckt in einem kleinen Notch und verwendet 13 Megapixel. Die Hauptkamera darf 50 (Weitwinkel) + 5 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel in die Waagschale werfen. Als Schnittstellen nennt der Hersteller dann Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 4G / 5G, GPS, NFC und USB-C. Auch besteht nach IP54 Schutz vor Staub und Wasser.

Das Samsung Galaxy A16 5G ist im deutschen Handel ab sofort in den Farben Blue Black, Light Gray und Light Green verfügbar. Die Version mit 4 GByte RAM und 128 GByte internem Speicher trägt eine Preisempfehlung von 229,00 €, die Version mit 8 GByte RAM und 256 GByte Speicher liegt bei einer UVP von 309,00 €.

Quelle: Pressemitteilung