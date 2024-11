Epic Games Store: “Brotato” ist ab sofort gratis

Im Epic Games Store läuft aktuell nicht nur ein Sale anlässlich des Black Fridays bzw. Cyber Mondays, sondern es gibt ab sofort zusätzlich wieder ein neues Gratis-Spiel der Woche. Der neue Titel löst damit “Beholder” aus der letzten Woche ab. In diesem Fall handelt es sich um “Brotato”, das jetzt für eine Woche kostenlos ist. Einmal der Sammlung hinzugefügt, kann das Game allerdings dauerhaft behalten werden. Voraussetzung ist lediglich ein ebenfalls kostenloses Konto im Epic Games Store.

Anzeige

“Brotato” ist ein Arena-Shooter-Roguelite, in welchem der Spieler in die Rolle einer wehrhaften Kartoffel schlüpft. Mit bis zu sechs Waffen gleichzeitig geht es Horden von Aliens an den Kragen. Dabei lassen sich individuelle Builds erstellen, indem, aus einer Vielzahl von Fähigkeiten und Items ausgewählt wird. Das Spiel kann auch per Controller gesteuert werden und ermöglicht einen lokalen Multiplayer-Modus.

“Brotato” ist auf kurze Durchläufe von maximal 30 Minuten ausgelegt und beinhaltet verschiedene Charaktere sowie Hunderte von Items und Waffen (Flammenwerfer, MPs und Raketenwerfer oder Stöcke und Steine). Die einzelnen Gegnerwellen dauern 20 bis 90 Sekunden an. Mit der Zeit sammelt man weitere Materialien, um Erfahrung und Erfahrung, um zwischen den Gegnerwellen in einem Shop aufrüsten zu können.

Wir wünschen viel Spaß mit dem Spiel! Wer das Spiel bereits in seiner Sammlung oder kein Interesse hat: Am nächsten Donnerstag wird “Brotato” von einem neuen Gratis-Spiel abgelöst.

Quelle: Epic Games