Epic Games Store: Ab heute ist “Beholder” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein neues Spiel kostenlos. So löst in dieser Woche “Beholder” die beiden Spiele aus der letzten Woche ab. Es handelt sich hier um ein Spiel, das Strategie, Abenteuer und narrative Elemente miteinander zu einem Singleplayer-Erlebnis miteinander vermischt. Freilich handelt es sich hier wieder um ein Lockmittel, um Neukunden zur Plattform zu ziehen.

Anzeige

So schwingt bei Epic Games die Hoffnung mit, dass die Spieler dann nicht nur die wöchentlichen Gratis-Spiele mitnehmen, sondern ab und an auch den ein oder anderen Euro auf der Plattform investieren. In “Beholder” verkörpert man dabei den Verwalter eines Gebäudekomplexes mit diversen und wechselnden Mietern. Doch das ist eigentlich nur eine Fassade, denn die Hauptaufgabe ist es, die Bewohner auszuspionieren. Wer auffällt, kann an das autokratische Regime verraten werden. Oder ist es vielleicht besser, den Mund zu halten?

Dabei ist zu beachten, dass das Schweigen ertappt werden kann – und dann gerät die digitale Familie des Spielers in Gefahr. Das führt zu einem Balanceakt, will man in “Beholder” seine Menschlichkeit bewahren. Verschiedene Abspänne erhöhen dabei den Wiederspielwert, denn die Handlung dieses Titels hängt von den Entscheidungen des Spielers ab.

Quelle: Epic Games