Epic Games Store: Heute ist “Doors: Paradox” gratis

Im Epic Games Store gibt es jede Woche ein oder auch mehrere kostenlose Spiele. In dieser Woche ist dort der Titel “Doors: Paradox” gratis zu haben. Freilich handelt es sich dabei auch um ein Lockmittel, um neue Nutzer für den Store zu gewinnen. Denn um das Gratis-Game mitzunehmen, ist ein Konto bei der Plattform notwendig.

Ebenfalls schwingt die Hoffnung mit, dass PC-Spieler im Store am Ende nicht nur die kostenlosen Spiele der Woche einstecken, sondern auch einmal den ein oder anderen Euro in Titel investieren. Jedenfalls ist diese Woche “Doors: Paradox” das kostenlose Spiel der Woche. Dabei handelt es sich um ein Rätsel-Spiel, das für mehr als 5 Stunden Spielspaß sorgen soll. In Dioramen geht es darum, stets die Tür zum nächsten Ort zu öffnen.

Es warten in diesem Titel 58 Türen, verteilt über 13 Welten. Auch ein stimmungsvoller Soundtrack soll Gamer dabei bei Laune halten.

Wer kein Interesse an diesem Spiel hat, sollte sich eine Weile gedulden: Nächste Woche am Donnerstag um 17 Uhr erfolgt wieder die Ablösung.

Quelle: Epic Games Store