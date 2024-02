HMD Global verabschiedet sich weitgehend von der Marke Nokia

HMD alias Human Mobile Devices hat in der Vergangenheit die Marke Nokia als Lizenznehmer für Smartphones und Retro-Handys genutzt. Doch in den vergangenen Jahren ist es da relativ ruhig geworden. Das wird wohl auch so bleiben. Zwar bestätigt HMD, dass man immer noch der Hersteller von Nokia-Mobilgeräten bleibe, doch in Zukunft werde man verstärkt auf Devices unter der eigenen Marke setzen. Zudem habe man neue Kooperationen begonnen.

Anzeige

Mit welchen Partnern HMD da zusammenarbeitet, wurde aber noch nicht verraten. Alle bereits veröffentlichten Geräte unter der Marke Nokia erhalten im Übrigen weiterhin wie gewohnt Support und Updates. Am Kundenservice werde sich für Bestandskunden also innerhalb der Garantiezeiten nichts ändern.

2024 solle aber das Jahr der Marke HMD werden. Konkrete Produktankündigungen fehlen jedoch noch. Derzeit macht man also viele Worte, legt aber noch keine handfesteren Ankündigungen vor. Eventuell erfahren wir da ja zum Mobile World Congress (MWC) 2024 in diesem Monat noch mehr.

Quelle: HMD