Ohne Nokia: HMD will eigene Smartphone-Marke etablieren

HMD, ein finnischer Hersteller, ist bisher vor allem für seine mobilen Endgeräte der Marke Nokia bekannt. Jene hat man vom ebenfalls finnischen Unternehmen lizenziert, nachdem jene selbst den Smartphone-Markt verlassen hatten. Doch wie der Mitbegründer und Geschäftsführer von HMD, Jean-Francois Baril, jetzt bestätigt hat, wird HMD eine eigene Marke aufbauen. So will man in Zukunft auch unter der Marke HMD selbst mobile Endgeräte vertreiben. Nokia behält man aber parallel ebenfalls im Portfolio.

Anzeige

Offen ist derzeit, wie sich die Marken HMD und Nokia, die aus einer Hand stammen werden, voneinander abgrenzen sollen. Denn das schlüsselt der CEO leider in keinster Weise auf. Auch verschweigt er noch einen Zeitplan für die Veröffentlichung der ersten HMD-Geräte. Wann wir damit rechnen könne, ist also offen. Zu vermuten ist, dass die HMD-Smartphones die Einstiegs- und Mittelklasse beackern werden. Denn generell spricht Baril davon, die Welt mit erschwinglichen Produkten zu versorgen.

HMD war im Jahr 2022 in die Schräglage geraten, als unter der zunehmenden Inflation in Europa die Kauflust der Konsumenten erheblich abbaute. 2023 will man sich jedoch berappelt haben und zahlreiche Umstrukturierungen sollen Früchte tragen. Man darf jetzt gespannt sein, wann HMD die ersten Smartphones unter eigener Marke vorstellen wird.

Quelle: Jean-Francois Baril