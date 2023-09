WD_BLACK SN770M: NVMe-SSD im M.2-2230-Format für Gaming-Handhelds

Western Digital hat offenbar erkannt, dass der Markt für PC-Gaming-Handhelds kräftig am Wachsen ist. So bringt man mit der WD_BLACK SN770M eine NVMe-SSD im Format M.2-2230 für Gaming-PC-Handhelds auf den Markt. Da spricht man etwa davon, dass Besitzer eines Asus ROG Ally sich mit diesem Modell ihren Speicherplatz aufstocken könnten. Western Digital bietet dabei Versionen mit 500 GByte, 1 TByte bzw. 2 TByte Speicherplatz an.

Dabei soll die sequenzielle Lesegeschwindigkeit bei den beiden Modellvarianten mit 1 und 2 TByte bei 5.150 MB/s stehen. Als sequenzielle Schreibgeschwindigkeit weist man der SSD mit 1 TByte z. B. 4.900 MB/s zu. Dank des kompakten Formats M.2-2230 sind die SSDs eben auch PC-Gaming-Handhelds geeignet. Technisch basieren die Laufwerke auf PCIe Gen 4.03 und nCache 4.0. Sie unterstützen auch DirectStorage von Microsoft.

Preise und Verfügbarkeit

Die WD_BLACK SN770M als neue NVMe-SSDs sind ab sofort ab 80,99 Euro (UVP) mit 500 GByte Kapazität zu haben. Die Versionen mit 1 TByte kosten dann 118,99 Euro. Wer 2 TByte benötigt, zahlt 226,99 Euro. Western Digital gewährt 5 Jahre Garantie. Bestellungen sind nicht nur im Handel, sondern auch direkt über die Website des Herstellers möglich.