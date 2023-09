Raptor Lake Refresh: Neue Intel-CPUs wohl ab 17.10. erhältlich

Intel nächste Prozessorgeneration mit dem Codenamen “Raptor Lake Refresh” war bereits seit einiger Zeit für Oktober erwartet worden, aber jetzt ist ein konkreter Termin durchgesickert. Aus üblicherweise verlässlicher Quelle heißt es, dass Intel die 14. Core-Generation nächste Woche offiziell ankündigen wird, aber die CPUs selbst ab 17. Oktober im Handel erhältlich sein werden.

Allerdings werden auf dem “Intel Innovation 2023” Event am 19. September lediglich sechs neue Prozessormodelle vorgestellt. Dabei soll es sich um K- und KF-Versionen handeln, die sich an Enthusiasten richten und teilweise mit abgeschalteter Grafikeinheit kommen (KF). Die betreffenden CPUs werden unlocked sein, können also frei per Multiplikator übertaktet werden, und besitzen eine TDP von 125 Watt.

Einen Monat später sollen Core i9-14900K mit 24 Kernen, Core i7-14700K mit 20 Kernen und Core i5-14600K mit 14 Kernen sowie die entsprechenden KF-Modelle ohne integrierte Grafik auf den Markt kommen. Händler dürfen ihre Systeme und CPUs einen Tag vor der offiziellen Verfügbarkeit, nämlich am 16. Oktober bereits bewerben. Start für den Verkauf und auch die Testberichte ist am 17. Oktober um 15 Uhr deutscher Zeit.

Einen großen Leistungssprung zur aktuellen Core-Generation darf man nicht erwarten, das war auch bei vorherigen Refresh-Generationen nicht der Fall. Erste Benchmarks zeigen, dass der Intel Core i9-14900K wohl 8 bis 10 Prozent schneller als die direkte Vorgänger-CPU ist und dabei von höheren Taktraten wie einem Turbo-Boost von 6 GHz profitiert.

Weitere Prozessoren aus dem Raptor Lake Refresh wie etwa die Modelle ohne K und ohne einfache Overclocking-Möglichkeit werden Anfang 2024 erwartet und dürften zur CES in Las Vegas vorgestellt werden. Dort soll Intel auch Details zur nächsten Generation “Meteor Lake” sowie einige Mobil-CPUs der Raptor Lake Refresh Serie verraten.

Quelle: videocardz.com