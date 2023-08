Epic Games Store: Ab sofort sind “Loop Hero” und “Bloons TD 6” sind gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort wieder zwei neue Spiele kostenlos zu haben. Damit erfolgt also die Ablösung der Gratis-Spiele aus der letzten Woche. In diesem Fall ist es erneut “Bloons TD 6”, das ihr gratis mitnehmen könnt. Dieser Titel war allerdings schon Bestandteil vorheriger Bundles, sodass viele Leser das Spiel vielleicht bereits in ihrer Sammlung haben. Glücklicherweise ist aber ja noch ein zweites Spiel mit von der Partie.

“Bloons TD 6” ist im Übrigen ein kunterbuntes Tower-Defense-Spiel, das für Einzel- und Mehrspieler geeignet ist. Kann man sich für lau sicherlich auch einmal zu Gemüte führen.

Das zweite Gratis-Spiel im Epic Games Store ist dann das Indie-Kartenspiel “Loop Hero”. Ihr platziert Karten aus einem mystischen Deck auf dem Spielfeld und messt euch auf einzigartigen Expeditionsschleifen mit Gegnern. Hier arbeitet man mit Retro-Grafik, die an PC-Spiele aus den 1990er-Jahren erinnert.

Sollte keiner der beiden Titel auf Gegenliebe stoßen, dann bleibt das Warten auf den nächsten Donnerstag um 17 Uhr. Dann wechseln die Gratis-Titel im Epic Games Store nämlich erneut.

