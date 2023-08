Eizo FlexScan EV3240X und EV2740X: Zwei neue Office-Monitore mit 4K-Auflösung

Der japanische Hersteller Eizo hat zwei neue Business- bzw. Offic-Monitore vorgestellt: die FlexScan EV3240X und EV2740X. Beide Modelle lösen mit 4K (3.840 x 2.160 Pixel) auf. Die Diagonale unterschieden sich jedoch. Der EV3240X kommt auf 31,5 Zoll Diagonale und beim EV2740X sind es dann 27 Zoll. Als weitere Pluspunkte nennt Eizo ein nahezu rahmenloses Design und einen dedizierten LAN-Anschluss an den Bildschirmen. Auch ein USB-Hub ist integriert.

Dafür hinaus stehen dreimal USB-A- und ein USB-C-Downstream-Anschluss für Peripheriegeräte bereit. Über den zuletzt genannten Port können Gerät auch mit 94 Watt versorgt werden, was auch die Aufladung vieler Notebooks ermöglicht. Als weitere Schnittstellen nennt Eizo zweimal HDMI 1.4 und einmal DisplayPort 1.3. Auch sind Lautsprecher mit 2 Watt integriert.

Die beiden neuen FlexScan-Modelle von Eizo verwenden IPS-Panels und erreichen Helligkeiten von bis zu 350 Nits. HDR unterstützen sie nicht. Als Kontrast sind 2.000:1 angegeben. Die Reaktionszeit beträgt 5 ms (GtG). Gamer sind hier als ganz klar nicht die Zielgruppe. Dafür sind Sonderfunktionen wie Picture by Picture (2 PbyP) und Picture in Picture (PinP) nutzbar. Auch die Ergonomie ist durch eine Pivot-Funktion sowie Schwenken und Drehen des Screens gewährleistet. Die Höhenverstellbarkeit beträgt 195 mm.

Natürlich ist es auch möglich, den Ständer zu entfernen und die Monitore so etwa an einem Monitorarm zu befestigen. Es gibt die beiden Monitore sowohl in schwarzen als auch in weißen Varianten. Eizo gewährt auf seine Monitore 5 Jahre Garantie.

Verfügbarkeit und Preis

Die Eizo FlexScan EV3240X (31,5 Zoll) und EV2740X (27 Zoll) sind ab sofort online und im Fachhandel mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (inklusive Mehrwertsteuer) von 1.654 Euro und 1.141 Euro erhältlich.

