Epic Games Store: Ab sofort sind “GigaBash” und “Predecessor” gratis

Im Epic Games Store will man heute wieder mit gleich zwei neuen Gratis-Spielen neue Kunden anlocken. Die beiden Titel “GigaBash” sowie “Predecessor” lösen die Spiele aus der letzten Woche ab sofort ab. Dabei schwingt für das Unternehmen natürlich immer die Hoffnung mit, dass ihr nicht nur die Gratis-Spiele einstreicht, sondern vielleicht auch nachträglich den ein oder anderen Euro im Store investiert. Denn zur Inanspruchnahme benötigt ihr natürlich ein Konto bei der Plattform.

“GigaBash” ist ein Indie-Gelegenheitsspiel, das auf Action setzt. Ihr messt euch in Mehrspieler-Arenen mit anderen Spielern und übernehmt die Kontrolle über von Filmen inspirierte Kaiju. Das sind überlebensgroße Monster und Helden. Mit euren Attacken setzt ihr nicht nur den Gegnern zu, sondern demoliert auch die Umgebung. Man hat sich da von sowohl “Power Stone” und “Super Smash Bros. Ultimate” als auch “War of the Monsters” inspirieren lassen.

Dazu gesellt sich mit “Predecessor” ein weiteres Mehrspieler-Game im Multiplayer-Stil. Dieser Titel ist ein auf “Paragon” beruhendes MOBA, das noch im Early-Access steckt. Hier hagelt es rasante Third-Person-Action. Es stehen mehr als 30 Helden zur Auswahl.

Sollten die beiden Games nicht den jeweiligen Geschmack treffen: Ab 17 Uhr am nächsten Donnerstag gibt es wieder den fliegenden Wechsel. Bis dahin wünschen wir viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games Store