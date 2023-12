Nvidia GeForce RTX 3050: Angeblich Downgrade auf 6 GByte VRAM

Die Nvidia GeForce RTX 3050 ist als Einstiegs-Grafikkarte immer noch am Markt vertreten und durchaus beliebt. Allerdings sorgt sie offenbar bei Nvidia selbst für Kopfzerbrechen, da sie einige potenzielle Käufer vom Griff zur GeForce RTX 4060 abhält. Deswegen soll es Gerüchten zufolge ein Downgrade geben. Demnach habe Nvidia Partner bereits darüber informiert, dass die RTX 3050 zukünftig nur noch mit 6 statt wie bisher 8 GByte VRAM angeboten werden solle.

Durch den reduzierten VRAM würde die Spieleleistung der GeForce RTX 3050 durchaus erheblich sinken. Als Resultat könnten selbst Gelegenheitsspieler eher zur RTX 4060 blicken, welche eben 8 GByte VRAM integriert. Die GeForce RTX 3050 würde damit im Desktop-Bereich näher an das Notebook-Pendant rücken, das ebenfalls nur mit 6 GByte VRAM operiert. Es gibt auch Spekulationen, dass nicht nur die VRAM-Kapazität sinke, sondern auch die Anbindung auf 96-bit eingedampft werde.

Die angesprochenen Einschnitte könnten in manchen Spielen den Unterschied zwischen flüssigem Spielen in 1440p oder nur noch in 1080p ausmachen. Im Raum steht ebenfalls, dass Nvidia eine neue Einstiegsvariante planen könnte, welche die GA106-GPU mit 2.560 CUDA-Cores durch eine GA107-325-GPU ersetzt. Hier könnte man dann den VRAM sogar auf 4 GByte reduzieren. Ob diese Gerüchte am Ende wirklich der Wahrheit entsprechen, ist derzeit aber noch völlig offen.

