Epic Games Store: Ab sofort sind “Earthlock” und “Surviving the Aftermath” gratis

Im Epic Games Store gibt es jede Woche eines oder mehrere kostenlose Spiele. So versucht die Plattform natürlich Neukunden anzulocken. Denn es schwingt die Hoffnung mit, dass die Gamer am Ende nicht nur die Gratis-Spiele abgreifen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben. Als Ablösung für das Spiel der letzten Woche stehen da ab sofort die beiden Titel “Earthlock” sowie “Surviving the Aftermath” zur Verfügung.

Anzeige

“Earthlock” ist dabei ein Rollenspiel, das vor allem von 3D-RPGs aus den 1990er-Jahren inspiriert worden ist. Man erlebt hier einen Titel mit rundenbasierten Kämpfen und natürlich vielfältiger Charakterentwicklung. Dabei dreht sich die Story um die Rettung der Welt Umbra, die von einem dunklen Schicksal bedroht wird.

Dazu gesellt sich aber auch noch das Survival-Spiel “Surviving the Aftermath”. Hier ist der Spieler für eine Kolonie in der Postapokalypse verantwortlich und erkundet zugleich das Ödland, um neue Ressourcen zu ergattern. Mehr als 130 verschiedene Gebäude lassen sich errichten und verwalten. Doch es gibt auch andere Kolonien, die zu Rivalen oder Verbündeten werden können.

Sollten diese beide Spiele nicht auf Gegenliebe stoßen oder schon in der Sammlung sein: Am nächsten Donnerstag ab 17 Uhr gibt es wieder neue Gratis-Spiele im Epic-Games Store.

Quelle: Epic Games Store