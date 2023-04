Epic Games Store: Ab sofort sind “Mordhau” und “Second Extinction” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Spiele kostenlos – sie lösen den Titel aus der letzten Woche, “shapez”, ab. Dabei ist natürlich zur Inanspruchnahme wie immer ein ebenfalls kostenloses Konto bei der Plattform notwendig. Schließlich sind die Gratis-Titel immer auch eine Maßnahme, um neue Kunden in den Store zu locken. So erhofft sich Epic Games freilich, dass diejenigen, welche die kostenlosen Games mitnehmen, am Ende irgendwann auch das ein oder andere Spiel kaufen.

In dieser Woche gibt es dabei ab sofort “Mordhau” kostenlos. Dabei handelt es sich um einen mittelalterlichen Mehrspieler-Slasher. Der Spieler erstellt sich einen Söldner und beweist sich in Schlachten mit rasanten Gefechten, Burgbelagerungen, Kavallerieangriffen und vielem mehr. Gespielt werden, kann der Titel sowohl aus der Ego- als auch der Third-Person-Perspektive. Mit bis zu 80 Spielern kann man sich in Nahkämpfen messen. Auch Koop-Partien im “Horde-Modus” oder Matches offline gegen die KI sind drin.

Dazu gesellt sich dann aber auch noch als zweiter Titel “Second Extinction”. Dieses Spiel befindet sich noch im Early Access und will euch mit dem Motto “Große Karte. Große Dinosaurier. Große Waffen.” anlocken. Auch hier ist das Zocken alleine oder mit Freunden möglich. Die Entwickler bewerben den Titel als Online-Koop-Egoshooter.

Sollten die beiden Spiele nicht auf Gegenliebe stoßen: Neue Titel gibt es wieder ab nächstem Donnerstag um 17 Uhr gratis im Epic Games Store!

Quelle: Epic Games