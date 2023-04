Epic Games Store: Ab sofort ist “shapez” gratis

Im Epic Games Store gibt es heute in Deutschland ein neues Gratis-Spiel: Dabei handelt es sich um den Titel “shapez”. Die Betonung liegt in dieser Woche auf “in Deutschland”, denn im Ausland stößt auch “Dying Light” hinzu, das in Deutschland allerdings indiziert ist. Daher ist es hierzulande nicht enthalten. Mit “shapez” erreicht PC-Spieler aber ein Denkspiel, bei dem es darum geht, Fabriken zu bauen, die dabei helfen, automatisiert Formen zu erstellen, um immer komplexere Konstruktionen zu erstellen.

Dabei ist “shapez” eher als Spiel zur Entspannung gedacht. Mit zunehmender Spieldauer werden aber die Formen immer komplexer und ihr könnt euch über eine endlose Karte ausbreiten. Auch müsst ihr eben mehr und mehr Formen produzieren – und euch später auch um die passenden Farbvarianten sorgen. Selbst wenn das Spielprinzip einfach wirkt, kann es schwer zu meistern sein und stundenlang unterhalten.

Beispielsweise haben auch Entwickler wie Notch, der Schöpfer von “Minecraft”, “shapez” empfohlen. Kostenlos kann man da sicher einmal hereinschauen.

Sollte euch dieser Titel nicht zusagen, dann wartet auf die nächste Woche. Am Donnerstag um 17 Uhr folgt wieder die Ablösung und es gibt neue, kostenlose Spiele im Epic Games Store.

Quelle: Epic Games