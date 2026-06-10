Epomaker TH108 Pro Tastatur im Test

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Die Epomaker TH108 Pro ist eine mechanische Tastatur mit einem deutschen 100%-Layout. Angeschlossen werden kann die Tastatur per Kabel und durch den verbauten 10.000-mAh-Akku auch per Funkempfänger oder Bluetooth. Vorhanden sind außerdem eine Beleuchtung, ein kleines Display sowie ein großer seitlicher Drehknopf.

Die hochwertigen PBT-Keycaps und Switches sollen leicht austauschbar sein und durch die vorhandene Gehäusedämmung soll außerdem ein angenehmer Sound beim Tippen erzeugt werden. Eine umfangreiche Software wird ebenfalls versprochen. Die Tastatur funktioniert sowohl mit Windows-PCs als auch Macs und besitzt für beide Varianten die meisten Tastaturaufdrucke.

Erhältlich ist die Tastatur direkt bei Epomaker mit zwei unterschiedlichen Switch-Varianten, für derzeit jeweils rund 78 Euro. Die Epomaker TH108 Pro wird zwar auch bei AliExpress und bei Amazon gelistet, ist bei letztgenanntem Händler aber bislang nicht verfügbar.

Lieferumfang

Der Lieferumfang der Epomaker TH108 Pro besteht aus einem USB-C auf USB-A Kabel, einem Keycap- und Switch-Puller, zwei Ersatz-Switches sowie einer Kurzanleitung. Anwender sollten sich unbedingt die ausführliche Anleitung der Tastatur von der Hersteller-Homepage laden. Diese enthält alle wichtigen Informationen und auch Hinweise zu der Software, die für die Einstellung benötigt wird.