Atari kehrt zurück – nicht mit neuer Hardware, sondern ins Kino

Atari ist Lesern älteren Semesters vielleicht noch gut aus ihrer Kindheit in Erinnerung. Besonders die frühe Spielekonsole Atari 2600 ist bis heute legendär. Aber auch der Heimcomputer Atari ST hat sich Kultstatus erarbeitet. In der damaligen Zeit sind zudem Kult-Games wie „Asteroids“, „Centipede“ oder „Super Breakout“ erschienen. Die Pixel-Klassiker sollen jetzt neu auferstehen – und zwar als Kinofilme.

Anzeige

So hat Atari mit Universal eine Vereinbarung abgeschlossen, um sich die Filmrechte an 10 Marken des Anbieters zu sichern. Wie am Ende eine Verfilmung von „Missile Command“ und Co. aussehen soll, lässt sich zwar aktuell schwer vorhersehen, wir sind aber dennoch gespannt. Das Ganze erinnert allerdings vage an einen unrühmlichen Deal mit Hasbro, der später zur Brettspielverfilmung „Battleship“ führte, einem kompletten Flop.

Ob die Kooperation mit Atari da interessantere bzw. erfolgreichere cineastische Werke hervorbringt, muss die Zeit zeigen. Jedenfalls hat Universal nun die Filmrechte an den Titeln Asteroids, Adventure, Berzerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command, Pong und Yars’ Revenge. Da darf man gespannt sein, was aus den pixeligen Vorlagen am Ende für die große Leinwand gezaubert werden soll.

Quelle: Deadline