Unreal Tournament 2004 kehrt gratis zurück: In 4K und für moderne PCs

Das Spiel „Unreal Tournament 2004“ ist im titelgebenden Jahr für den PC erschienen. Doch nach über 20 Jahren läuft die ursprüngliche Version nicht mehr auf aktuellen Systemen. Das hat sich allerdings jüngst geändert. Denn die Fan-Gruppe OldUnreal hat eine überarbeitete Version veröffentlicht, welche dank des ersten Patches in 20 Jahren wieder auf aktuellen PCs ihren Dienst verrichtet. Mit an Bord sind Unterstützung für 4K-Auflösungen und verbesserte Widescreen-Darstellung.

OldUnreal bietet die Installationsdatei auf seiner Website an. Epic Games hat dem Projekt seinen Segen erteilt, es ist also nicht zu befürchten, dass es zu rechtlichen Querelen kommt. Für die Windows-Version wird die entsprechende .exe gezogen, welche dann den Download des eigentlichen Spiels von den Projektservern anstößt. Dabei wird auch direkt der neueste Patch installiert. Wer Linux oder macOS nutzt, kann „Unreal Tournament 2004“ ebenfalls herunterladen und nutzen. Der neueste Patch muss hier aber manuell bzw. separat installiert werden.

OldUnreal bietet im Übrigen auch „Unreal Gold“ und „Unreal Tournament: Game of the Year Edition“ kostenlos mit Optimierungen für moderen Systeme an. Dabei weist das Team jedoch darauf hin, dass „Unreal Tournament 2004“ noch weitere Updates erhalten soll, um verbliebene Fehler zu beheben. Etwa kommt es noch zu Problemen mit sehr hohen Framerates. Auch sind noch kleinere Fehler der Originalversion vorhanden, die Epic Games damals selbst nicht korrigiert hatte.

Quelle: OldUnreal