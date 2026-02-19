Google Pixel 10a: Das neue Mittelklasse-Smartphone ist da

Google hat heute das neue Smartphone Pixel 10a offiziell vorgestellt. Es handelt sich um das neueste Modell der A-Reihe und den Einstieg in die Generation der Pixel 10. Auf den Markt kommt das mobile Endgerät mit wahlweise 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz. Zur weiteren Ausstattung zählen als Chip der Tensor G4, der Sicherheits-Chip Titan M2 und 8 GByte RAM.

Das Google Pixel 10a nutzt ein pOLED-Display mit 6,3 Zoll Diagonale, 2.424 x 1.080 Pixeln als Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate und bis zu 3.000 Nits Spitzenhelligkeit. An der Rückseite befindet sich dabei die Hauptkamera mit 48 (Weitwinkel, OIS) + 13 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Die Selfie-Kamera an der Vorderseite kommt auf 13 Megapixel. Der Akku des Smartphones erreicht 5.100 mAh und kann mit bis zu 45 Watt geladen werden. Die kabellose Aufladung ist mit 10 Watt möglich.

Google bringt das Pixel 10a in den Farben Lavendel, Beere, Nebel und Obsidian auf den Markt. Es misst 153,9 mm x 73,0 mm x 9,0 mm und wiegt rund 183 g. Ab Werk dient Android 16 als Betriebssystem. Zu den Schnittstellen zählen unter anderem Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 4G, 5G, NFC, USB-C und GPS. Zudem bietet Google jetzt auch bei der A-Reihe die Option, SOS-Notrufe per Satellit abzusetzen.

Das Google Pixel 10a erhält sieben Jahre Sicherheits- und Funktionsupdates Es wird ab 5. März 2026 in die Auslieferung gehen. Vorbestellbar ist die Version mit 128 GByte Kapazität für 549 Euro. Wer 256 GByte wünscht, soll 649 Euro zahlen.

Quelle: Google