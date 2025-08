Google Pixel 10 Pro Fold und Pixel Watch 4: Auslieferung angeblich erst ab Oktober 2025

Google wird das kommende Foldable, das Pixel 10 Pro Fold, angeblich zwar bereits am 20. August 2025 vorstellen, es aber erst ab Anfang Oktober 2025 in den Handel bringen. Selbiges soll auch für die Smartwatch Pixel Watch 4 sowie die TWS-Earbuds (True Wireless Stereo) Pixel Buds 2a greifen. Lediglich die Pixel 10 und Pixel 10 Pro, die neuen Smartphones des Unternehmens, werden noch im August 2025 verfügbar sein.

Anzeige

Dabei handelt es sich aber natürlich nicht um eine offizielle Meldung, sondern um Gerüchte, die von den Kollegen von WinFuture stammen. Dabei ist von nicht näher spezifizierten Problemen in der Lieferkette die Rede. Es soll aber eben dabei bleiben, dass alle neuen Geräte gemeinsam am 20. August 2025 vorgestellt werden. Die Auslieferung der Smartphones Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro und Google Pixel 10 Pro XL soll dann bereits ab dem 28. August 2025 beginnen.

Hingegen werden die Google Pixel 10 Pro Fold, die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a demnach aber erst ab 9. Oktober 2025 tatsächlich verfügbar sein. Ob an diesen Meldungen etwas dran ist, erfahren wir dann ja schon bald – spätestens am 20. August 2025 beim „Made by Google“-Event.

Quelle: WinFuture