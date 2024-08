Google Pixel 9 Pro Fold: Neues Foldable vorgestellt

Google hat heute sein neues Foldable des Jahres 2024 vorgestellt: das Pixel 9 Pro Fold. Man wirbt hier auch mit allerlei KI-Funktionen dank Google Gemini. Zudem erhalten Käufer als Bonus ein Jahr Google One AI Premium mit Gemini Advanced und 2 TByte Cloud-Speicher kostenlos dazu. Als Betriebssystem dient ab Werk Android 14. Das externe OLED-Display des Foldables löst mit 2.424 x 1.080 Pixeln auf, während der innere Bildschirm auf 2.512 x 2.076 Pixel kommt. Beide Screens warten mit 120 Hz Bildwiederholrate auf.

Die Diagonale des äußeren Bildschirms beträgt 6,3 Zoll, innen sind es ausgeklappt 8 Zoll. Beide Bildschirme unterstützten auch HDR. Dabei misst das neue Google Pixel 9 Pro Fold zusammengeklappt 155,2 x 77,1 x 10,5 mm. Ausgeklappt sind es dann 155,2 x 150,2 x 5,1 mm. Das Gewicht beträgt 257 g. Für den Akku nennt der Hersteller 4.650 mAh. Geladen werden kann mit bis zu 45 Watt, das Ladegerät muss aber separat gekauft werden. Auch die kabellose Aufladung per Qi ist möglich.

Das Google Pixel 9 Pro Fold verwendet 16 GByte RAM und wahlweise 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz. Als SoC dient der Google Tensor G4, der erneut für einen abgewandelten Exynos-Chip von Samsung steht. Was die Kameras betrifft, so sind an der Rückseite 48 (Weitwinkel) + 10,5 (Ultra-Weitwinkel) + 10,8 (Telephoto) Megapixel an Bord. Fpr die Frontkamera nennt Google außen 10 Megapixel. Auch die innere Frontkamera bietet eine identische Auflösung.

Das Google Pixel 9 Pro Fold ist nach IPX8 resistent gegen Staub und Wasser. Dabei will der Hersteller dieses Foldable für 7 Jahre mit Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sowie Pixel Feature Drops versorgen. Preislich landet man bei 1.899 Euro für die Version mit 256 GByte Kapazität. Wer 512 GByte wünscht, soll stolze 2.029 Euro zahlen.