Google Pixel Fold: Offizielles Video veröffentlicht

Google hat das kommende Pixel Fold mittlerweile offiziell in einem kleinen Teaser-Video gezeigt. Die offizielle Vorstellung des Foldables mit allen technischen Daten erwartet man derzeit für die nächste Woche. Am 10. Mai 2023 soll zur Entwicklermesse Google I/O nämlich nicht nur das Pixel Fold seinen Einstand geben, auch das neue Smartphone Pixel 7a sowie das Pixel Tablet sollten dann vorgestellt werden. Das Google Pixel Fold entspricht dabei vorherigen Leaks und erinnert mehr an das Oppo Find N2 als an ein Samsung Galaxy Z Fold4.

Klar erkennbar sind schon die verhältnismäßig großen Ränder um den Bildschirm. Das dürfte als Design nicht jedem gefallen. Zu den technischen Daten des Pixel Fold schweigt der Hersteller zwar noch, es soll aber erneut der Tensor G2 als SoC an Bord sein. Man geht von einem Gewicht von 283 g aus. Das hohe Gewicht soll sich auch aus dem Akku ergeben, der wohl größer ausfallen werde als bei Konkurrenzmodellen wie dem bereits erwähnten Galaxy Z Fold4.

Für die USA steht ein Preis von 1.799 US-Dollar für das Google Pixel Fold im Raum. In die Auslieferung gehen, soll es in den Vereinigten Staaten ab dem 27. Juni 2023. Nachdem nun ein erstes Teaser-Video verfügbar ist, kennen wir zumindest schon einmal das Design. Nächste Woche erfahren wir dann ja alles Weitere.

Quelle: Google