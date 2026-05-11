Xbox Game Pass Starter-Edition: Neuer Tarif für Abonnenten von Discord Nitro

Microsoft hat einen neuen Tarif für den Xbox Game Pass vorgestellt: die sogenannte Starter-Edition. Allerdings lässt sich dieses Abo nicht als Einzeltarif buchen, sondern es ist vielmehr Bestandteil von Discord Nitro. Wer somit Discord Nitro gebucht hat, erhält sozusagen ab sofort den Xbox Game Pass Starter-Edition als Dreingabe dazu. Der Preis jenes Abos bleibt dennoch identisch. Discord Nitro kostet also immer noch wahlweise 9,99 Euro im Monat bzw. 99,99 Euro im Jahresabo.

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Der Xbox Game Pass beinhaltet in der Starter-Edition über 50 PC- und Konsolenspiele. Zudem enthält dieser neue Tarif ein monatliches Kontingent von 10 Stunden Cloud-Gaming-Zugriff. Enthalten sind in diesem Abo beispielsweise Spiele wie „Fallout 4“, „Deep Rock Galactic“, „Grounded“, „DayZ“, Stardw Valley“ oder auch „Overcooked 2“.

Microsofts neue Gaming-Chefin, Asha Sharma, hatte zuvor bereits eine Preissenkung der anderen Game-Pass-Tarife veranlasst. So hatte Microsofts Xbox-Sparte, damals noch unter der Leitung von Phil Spencer, die Preise Ende 2025 massiv erhöht. Jetzt hat sich das Ganze wieder etwas eingependelt.

Umgekehrt erhalten im Übrigen auch die Abonnenten des Xbox Game Pass Boni bei Discord Nitro. Los geht es im Mai 2026 mit folgenden Boni:

250 Discord-Orbs pro Monat

1,2-fache Orbs beim Abschluss von Quests

Automatisch geltende Rabatte im Discord-Shop

Quelle: Xbox.com