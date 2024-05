Lohnt sich der Xbox Game Pass PC für engagierte PC-Spieler?

Für PC-Spieler entwickelt sich das Angebot an Games ständig weiter. Angesichts der immer größer werdenden Bibliotheken in den digitalen Stores und einer Fülle von Abonnement-Diensten, die um deine Aufmerksamkeit buhlen, kann die Entscheidung, wo du dein hart verdientes Geld investieren sollst, ziemlich herausfordernd sein. Hier kommt der Xbox Game Pass für PC ins Spiel. Doch ist es die ultimative Schatztruhe für PC-Spiele oder nur ein weiteres Abonnement, das unsere Geldbörsen belastet? Wir werden uns in das virtuelle Reich des Game Pass begeben und herausfinden, ob er dein hart verdientes Geld wert ist.

Anzeige

Zunächst einmal: Was ist Xbox Game Pass PC überhaupt? Für diejenigen, die eine Konsole der alten Schule besitzen, ist es so etwas wie das Netflix der Videospiele, allerdings für deinen PC. Stell dir vor, du hast eine digitale Bibliothek zur Hand, die mit einem umfangreichen Angebot an Spielen gefüllt ist – von Indie-Favoriten bis hin zu Blockbuster-Hits – und das alles für eine monatliche Gebühr. Klingt traumhaft, oder? Schauen wir uns an, wodurch dieser Traum entweder wahr wird oder ein potenzieller Albtraum ist.

Die Epic Library: Ein Paradies für Gamer oder eine erdrückende Umgebung?

Die Game Pass Bibliothek ist riesig und umfasst Hunderte von Spielen aus allen erdenklichen Genres. Egal, ob du auf ausgedehnte Rollenspiele, intensive Shooter oder knifflige Puzzle Spiele stehst, es ist für jeden etwas dabei. Es kommen regelmäßig neue Titel hinzu, darunter auch Erstveröffentlichungen von Microsoft Studios und anderen großen Namen. Für die Entdecker unter uns ist es eine Chance, versteckte Juwelen zu entdecken, ohne die Brieftasche zu strapazieren.

Aber seien wir ehrlich: Die Qual der Wahl ist vorprogrammiert. Bei so vielen Spielen kann die Entscheidung, was als Nächstes gespielt werden soll, ganz schön schwerfallen. Außerdem verschwinden die Spiele irgendwann aus dem Angebot, sodass du das Gefühl hast, sie nicht mehr rechtzeitig spielen zu können.

Ein Rettungsanker für deine Ersparnisse?

Einer der größten Pluspunkte ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für eine relativ geringe monatliche Gebühr erhältst du Zugang zu einer Vielzahl von Spielen. Das ist ein interessantes Angebot, vor allem für diejenigen von uns, die nicht 70 Dollar für ein einziges Spiel ausgeben wollen. Und mit der Möglichkeit, jederzeit zu kündigen, bist du so flexibel wie ein Yoga-Trainer.

Doch wenn du zu den Menschen gehörst, die monatelang ein einziges Spiel spielen, ist das Abo-Modell vielleicht nicht so sinnvoll. Was nützt dir eine riesige Bibliothek, wenn du nur ein Buch lesen willst?

Die technischen Daten: Reibungsloses Spielen oder Buffering ohne Ende?

Was die Leistung angeht, ist Game Pass ziemlich solide. Wenn du die Spiele direkt auf deinen PC herunterlädst, spielst du sie direkt, was bedeutet, dass die Leistung genauso gut ist wie die deines Computers. Hier musst du dir keine Sorgen um Streaming-Lags oder Qualitätsverluste machen. Allerdings brauchst du eine gute Internetverbindung, um die Spiele herunterzuladen, von denen einige größer sind als ein Drache in Skyrim.

Und? Lohnt es sich?

Nachdem wir den Xbox Game Pass für PC unter die Lupe genommen haben, ist klar, dass er ein Universum an Möglichkeiten zu einem Bruchteil der Kosten für herkömmliche Spiele bietet. Für alle, die Abwechslung, Wertschätzung und das Erkunden neuer Spielgebiete lieben, ist der Game Pass ein absolutes Muss. Es ist wie ein All-you-can-eat-Buffet, wenn du hungrig nach neuen Erfahrungen bist.

Und hier ein Profi-Tipp für die preisbewussten Gamer da draußen: Auf digitalen Marktplätzen wie Eneba kannst du dein Xbox Game Pass-Abonnement noch günstiger erwerben. Mit diesem kleinen Hack ist die riesige, lebendige Welt der Spiele nur ein paar Klicks entfernt und es ist noch einfacher, kopfüber in ein Meer von Spielen einzutauchen, ohne deine Geldbörse zu leeren.