Apple Mac mini und Mac Studio: Lieferengpässe könnten noch Monate andauern

Apple hat mit dem Mac mini einen mustergültigen Mini-PC am Markt. Der kompakte Rechner arbeitet dank ARM-Basis effizient und leise. Zudem hat er dank Apple Silicon und perfekt abgestimmtem macOS dennoch viel Leistung für die meisten Szenarien. Dies gilt natürlich auch für den Mac Studio, der sich an professionelle Anwender richtet. Offenbar wird die Beliebtheit der beiden Rechner Apple zum Verhängnis. Denn es gibt Lieferengpässe.

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Laut dem Apple-CEO Tim Cook werden sich diese auch nicht so schnell auflösen. Laut dem Manager könnte es Monate dauern, bis die breite Verfügbarkeit aller Modellvarianten der Mac mini und Mac Studio wieder gegeben ist. In vielen Regionen hat Apple sogar das Topmodell des Mac Studio mit 512 GByte RAM vollständig aus dem Programm genommen.

Tim Cook erklärt, die Nachfrage nach beiden Modellen falle derzeit höher als erwartet aus. Vor allem bei der Fertigung der Chips hat Apple wohl wenig Spielraum, weil der Partner TSMC ohnehin ausgelastet ist. Die Speicherkrise trage dann ihr Übriges dazu bei, dass es wohl Monate dauern werde, bis sich Nachfrage und Angebot wieder einpendeln können.

2026 will Apple zudem einen neuen Mac mini mit M5-Chip vorstellen. Auch der Mac Studio soll im weiteren Jahresverlauf eine neue Generation erhalten. Auch das trägt wohl dazu bei, dass sich der Hersteller aus Cupertino die Lager nicht mehr allzu sehr mit der vorherigen Generation füllen möchte.

Quelle: Ars Technica