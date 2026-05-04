Produktion der GeForce RTX 3060 soll im Juni wieder anlaufen

Die Grafikkartenbranche steht offenbar kurz vor der gerüchteweise bereits kolportierten Rückkehr der GeForce RTX 3060. Mehrere Boardpartner bereiten offenbar die Rückkehr dieser bereits 2024 eingestellten Grafikkarte vor. Laut Branchenberichten könnten Hersteller wie ASUS, MSI, Galax und Colorful die Produktion der GeForce RTX 3060 wieder aufnehmen.

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Informationen aus den „Board Channels“ deuten darauf hin, dass mehrere AIB-Partner bereits GPU-Chips gesichert haben, um eine erneute Fertigung vorzubereiten. Ein Produktionsstart wird derzeit für Juni gehandelt, während die Massenfertigung im Juli anlaufen könnte. Konkrete Details zu Varianten oder Stückzahlen sind allerdings noch nicht bekannt.

Ein wesentlicher Treiber für diese mögliche Rückkehr sind anhaltende Lieferprobleme im GPU-Markt. Insbesondere die Speicherknappheit wirkt sich weiterhin negativ auf Produktionskosten und Verfügbarkeit aus, was die Preise aktueller Grafikkarten hoch hält. In diesem Umfeld setzen Hersteller verstärkt auf etablierte Designs mit stabileren Lieferketten, anstatt neue Modelle unter schwierigen Bedingungen einzuführen.

Parallel dazu gibt es Hinweise, dass NVIDIA seine Pläne für ein Einsteigermodell der nächsten Generation überdenken könnte. Konkret steht die zuvor diskutierte GeForce RTX 5050 mit 9 GByte Speicher offenbar auf der Kippe. Stattdessen könnten bestehende GPUs wie die RTX 3060 die Lücke im Mainstream-Segment füllen. Schon letzten Monat hieß es von Insidern, dass die GeForce RTX 3060 als Lückenfüller für die verspätete RTX 5050 kommen könnte. Diese Anzeichen verdichten sich jetzt.

Leistungstechnisch ist die RTX 3060 – insbesondere in der 12-GByte-Variante – nach wie vor konkurrenzfähig im mittleren Leistungsbereich. Der vergleichsweise große Videospeicher bietet Vorteile in aktuellen Spielen, die zunehmend höhere VRAM-Anforderungen stellen. Für Gaming in 1080p und teilweise auch 1440p bleibt die Karte damit eine solide Option, auch wenn sie nicht mit modernen High-End-Modellen mithalten kann.

Unklar ist hingegen die Preisgestaltung. Obwohl die RTX 3060 im Jahr 2021 ursprünglich als erschwingliche Lösung positioniert war, könnten die aktuellen Marktbedingungen eine Rückkehr zu früheren Preisniveaus verhindern. Anhaltender Druck auf die Lieferketten dürfte sich weiterhin in erhöhten Kosten niederschlagen.

Quelle: Board Channels (China)