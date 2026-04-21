GeForce RTX 3060 als Lückenfüller für verspätete RTX 5050

Nvidia deutet offenbar eine überraschende Kehrtwende im Einstiegssegment seiner Grafikkarten an: Die GeForce RTX 3060 mit 12 GByte könnte im Jahr 2026 ein Comeback feiern. Das Modell wurde ursprünglich 2021 im Rahmen der Ampere-Generation eingeführt und bereits 2024 im Zuge neuerer GPU-Architekturen eingestellt. Eine mögliche Rückkehr ist daher weniger als klassischer Relaunch zu verstehen, sondern vielmehr als strategische Anpassung.

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Hintergrund der zuvor bereits berichteten Entscheidung über ein Comeback der GeForce RTX 3060 könnten Verzögerungen bei der kolportierten GeForce RTX 5050 mit 9 GByte sein. Anstatt zeitnah auf eine neue Blackwell-basierte Einstiegslösung zu setzen, scheint Nvidia vorerst auf bewährte Hardware zurückzugreifen. Die RTX 3060 bietet weiterhin 3584 CUDA-Kerne sowie 12 GByte GDDR6-Speicher über eine 192-bit-Schnittstelle – eine Konfiguration, die auch im Jahr 2026 im Budget-Segment konkurrenzfähig bleibt. Interessant ist dabei die mögliche Überschneidung mit der RTX 5050, die zwar auf modernere Technologien wie GDDR7 setzen dürfte, jedoch mit geringerer Speicherkapazität antritt.

Ein entscheidender Faktor liegt offenbar in der Fertigung. Die RTX 3060 basiert auf Samsungs 8-nm-Prozess, der für aktuelle High-End-GPUs keine Rolle mehr spielt. Genau das könnte jetzt zum Vorteil werden: Durch die Nutzung älterer Produktionskapazitäten kann Nvidia moderne Fertigungsknoten bei TSMC für margenstärkere Produkte wie High-End-Gaming-GPUs oder KI-Beschleuniger freihalten.

Auch die Speicherstrategie passt ins Bild. GDDR6 ist etabliert, kosteneffizient und in großen Mengen verfügbar, während GDDR7 noch hochskaliert wird und primär für leistungsstärkere Modelle vorgesehen ist. Diese gezielte Ressourcenverteilung erlaubt es Nvidia, im unteren Preissegment präsent zu bleiben, ohne die Lieferketten für Premium-Produkte zu belasten.

Dass ein zwei Generationen altes Produkt erneut aufgelegt wird, mag ungewöhnlich erscheinen, ist aber technisch nachvollziehbar. GPU-Designs sind eng an ihre jeweiligen Fertigungsprozesse gekoppelt, was einen Wechsel auf neue Nodes komplex und teuer macht. Die Weiterproduktion bestehender Designs ist daher oft die wirtschaftlich sinnvollere Option. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum oder Preisdetails stehen bislang aus, aber Quellen deuten Juni 2026 an.

Quelle: MEGAsizeGPU @ X