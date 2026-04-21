Stühlerücken bei Apple: Tim Cook geht, Hardware-Chef übernimmt

Der iPhone-Konzern Apple Inc. hat einen der bedeutendsten Führungswechsel seiner jüngeren Geschichte angekündigt: CEO Tim Cook wird zum 1. September 2026 den Posten des Vorstandsvorsitzenden abgeben und in die Rolle des Executive Chairman wechseln. Sein Nachfolger wird John Ternus, bisher Senior Vice President für Hardware Engineering.

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Cook steht seit 2011 an der Spitze von Apple und hatte damals die Nachfolge von Steve Jobs angetreten. In seiner Amtszeit entwickelte sich das Unternehmen von einem bereits erfolgreichen Hardwarehersteller zu einem globalen Technologieriesen mit einem Marktwert von mehreren Billionen US-Dollar. Wichtige Produktkategorien wie die Apple Watch und AirPods sowie der massive Ausbau des Servicegeschäfts prägten diese Ära maßgeblich.

Mit dem Wechsel in den Aufsichtsratsvorsitz bleibt Tim Cook dem Unternehmen jedoch weiterhin eng verbunden. Künftig soll er sich stärker auf strategische Themen sowie den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern konzentrieren. Gleichzeitig wird er den Übergang im September aktiv begleiten, um Kontinuität in der Unternehmensführung sicherzustellen.

Der designierte CEO John Ternus ist ein Apple-Veteran mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Unternehmen. Seit 2001 im Konzern tätig, verantwortete er zuletzt die Hardware-Entwicklung zentraler Produkte wie iPhone und iPad. Er war aber wohl auch maßgeblich an der Entwicklung der Ende 2020 eingeführten MacBooks mit eigenem Chip beteiligt, dem Apple Silicon M1. Seine Ernennung deutet auf eine klare strategische Linie hin: Apple setzt weiterhin auf interne Talente und technisches Know-how in der Führungsebene.

Branchenbeobachter sehen laut Washington Post in diesem Schritt sowohl Kontinuität als auch neue Herausforderungen. Während Cook Apple wirtschaftlich auf ein historisches Niveau geführt hat, steht Ternus vor der Aufgabe, das Unternehmen stärker im Bereich Künstliche Intelligenz zu positionieren – ein Feld, in dem Wettbewerber aktuell hohe Investitionen tätigen.

Der Führungswechsel erfolgt somit zu einem strategisch sensiblen Zeitpunkt. Für Apple geht es nicht nur darum, den Erfolg der vergangenen Jahre fortzuschreiben, sondern auch darum, die nächste Innovationsphase aktiv zu gestalten.

Quelle: Pressemitteilung