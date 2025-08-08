US-Präsident fordert Intel-Chef zum Rücktritt auf

Üblicherweise mischt sich ein US-Präsident nicht direkt in die Leitung von Großunternehmen ein, aber Donald Trump ist ohnehin kein gewöhnlicher Präsident. Denn jetzt drängt er auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Intel-CEO Lip-Bu Tan zum sofortigen Rückzug. Hintergrund dürfte dessen Verstrickung und Beteiligungen an chinesischen Firmen sein. Deshalb wird er bereits vom US-Senat untersucht.

Donald Trump begründet seine Rücktrittsaufforderung lediglich damit, dass der Intel-Chef „highly conflicted“ sei, also hochgradigen Interessenkonflikten ausgesetzt sei. Welche Interessen kollidieren, verschweigt Trump aber. Lip-Bu Tan ist erst seit März 2025 neuer Geschäftsführer Intels, nachdem der vorherige Intel-CEO Pat Gelsinger Anfang Dezember überraschend seinen Posten geräumt hatte. Zwischenzeitlich haben David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus die Geschicke des Chipherstellers übergangsweise als Co-CEOs geleitet, die zuvor bei Intel als Direktoren eigener Bereiche tätig waren.

Der in Malaysia geborene US-Staatsbürger Lip-Bu Tan gilt als neuer Hoffnungsträger für den zuletzt ins Schlingern geratenen Prozessorhersteller. Dessen gute Beziehungen zu chinesischen Firmen sollte Intel dabei helfen, sich wirtschaftlich zu konsolidieren und den CPU-Verkäufe nach China auf die Sprünge zu helfen. Allerdings könnte ihm die Nähe zu China nun zum Verhängnis werden. So gehört ihm die Investmentfirma Walden International, die unter anderem in chinesische Firmen mit Kontakt zum dortigen Militär investiert. Vor wenigen Tagen berichtete Reuters, dass Lip-Bu Tan selbst mindestens 200 Millionen US-Dollar in Hunderte chinesische Firmen und Fonds investiert hat.

US-Senator Tom Cotton hat diese Beziehungen kritisch beäugt und verlangt Beweise vom Intel-Chef, dass dieser nicht mehr in diese Geschäfte involviert ist. Denn Intel gibt als enger Partner des US-amerikanischen Verteidiungsministeriums und bekommt auch Subventionen der US-Regierung. Eine zu enge Verstrickung mit China gefällt offenbar auch Donald Trump nicht, wenn er Lip-Bu Tan zum sofortigen Rücktritt auffordert, ohne dessen Antwort oder eine Untersuchung abzuwarten.

Quelle: Donald Trump @ Truth Social