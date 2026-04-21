Toshiba erntet Kritik für HDD-Rückerstattungen statt Ersatz

Der japanische Technologiekonzern Toshiba steht aktuell wegen seines Umgangs mit Garantieansprüchen für Enterprise-Festplatten in der Kritik. Berichten zufolge lehnt das Unternehmen in mehreren Fällen den Austausch defekter HDDs hoher Kapazitäten ab und bietet stattdessen lediglich eine Rückerstattung auf Basis des ursprünglichen Kaufpreises an.

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Besonders problematisch ist dies für Unternehmen, die auf großvolumige Speicherlösungen angewiesen sind. Konkret geht es um Festplatten mit Kapazitäten von über 20 TByte, die typischerweise in Rechenzentren oder für datenintensive Anwendungen eingesetzt werden. In dokumentierten Fällen kam es bereits wenige Monate nach Inbetriebnahme zu Ausfällen. Bei anschließenden RMA-Anfragen sollen Kunden jedoch keine Ersatzgeräte erhalten haben. Stattdessen verwies Toshiba auf fehlende Lagerbestände und gab an, dass eine Neubeschaffung identischer Modelle bis zu ein Jahr dauern könne.

Als einzige Option wurde den betroffenen Kunden offenbar eine Rückerstattung angeboten – jedoch lediglich in Höhe des ursprünglichen Rechnungsbetrags. Genau hier liegt das Kernproblem: Die Preise für hochkapazitive HDDs sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, während das Angebot gleichzeitig angespannt bleibt. Die erstattete Summe reicht daher in vielen Fällen nicht aus, um eine vergleichbare Ersatzlösung zu beschaffen. Unternehmen sehen sich somit gezwungen, zusätzliche Mittel aufzubringen, um ihre Storage-Infrastruktur wiederherzustellen.

Im Enterprise-Umfeld gilt ein schneller Austausch oder eine Reparatur defekter Hardware als essenziell, um Ausfallzeiten zu minimieren. Eine reine Rückerstattung erfüllt zwar formal die Garantiebedingungen, wird den praktischen Anforderungen jedoch kaum gerecht. Kritiker bemängeln daher, dass diese Praxis den eigentlichen Zweck einer Garantie – nämlich die Sicherstellung der Betriebsfähigkeit – untergräbt.

Eine offizielle Stellungnahme von Toshiba zu den Vorwürfen steht bislang aus. Der Fall verdeutlicht jedoch ein größeres strukturelles Problem innerhalb der Speicherindustrie: Lieferengpässe, steigende Komponentenpreise und volatile Märkte wirken sich zunehmend auch auf den After-Sales-Support aus.

Für Unternehmen ergibt sich daraus eine klare Konsequenz: Neben technischen Spezifikationen rücken auch Garantiebedingungen und Service-Level-Agreements stärker in den Fokus, wenn es um Investitionen in Speicherlösungen hoher Kapazitäten geht.

Quelle: HKEPC (Taiwan)