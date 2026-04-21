Bericht: Intel erweitert Kapazitäten eigener Chipfertigung

Die Foundry-Sparte von Intel zeigt offenbar deutliche Expansionssignale. Aktuellen Berichten zufolge hat das Unternehmen seine Bestellungen für Halbleiter-Produktionsanlagen im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent erhöht. Diese Entwicklung ist insofern bemerkenswert, als Intel bislang keine neuen Großkunden für sein Foundry-Geschäft offiziell bestätigt hat.

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Die Investitionen deuten darauf hin, dass das Management – unter der Leitung des seit rund einem Jahr verantwortlichen Geschäftsführers Lip-Bu Tan – von einer steigenden Nachfrage ausgeht. Laut Einschätzungen von UBS Group könnten konkrete Foundry-Aufträge im Herbst bekannt gegeben werden. Parallel dazu scheint sich die Lieferkette bereits auf eine erhöhte Auslastung vorzubereiten.

An dem Ausbau sind zahlreiche Unternehmen beteiligt, die entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette tätig sind. Dazu gehört natürlich vorrangig ASML, ein zentraler Anbieter von Lithografiesystemen, insbesondere im Bereich der EUV-Technologie. Darüber hinaus spielen spezialisierte Zulieferer wie KINK Company, die Inspektions- und Laserbearbeitungssysteme bereitstellen, sowie E&R Engineering eine Rolle. Letztere liefern unter anderem Werkzeuge zur Oberflächenbearbeitung von Wafern.

Die steigenden Investitionen verdeutlichen, dass moderne Halbleiterfertigung weit über die Anschaffung von EUV-Scannern hinausgeht. Zwar zählt Intel bereits zu den wichtigen Kunden von ASML im Bereich High-NA-EUV, doch für die geplanten Fertigungsprozesse sind zahlreiche weitere Anlagen erforderlich. Dazu gehören Systeme für chemische Prozesse, Metrologie und Qualitätssicherung. Diese sind entscheidend für die Umsetzung kommender Fertigungstechnologien wie 18A, 18A-P und 18A-PT sowie für den weiteren Ausbau des 14A-Nodes.

Parallel kursieren weiterhin Berichte, wonach große Technologieunternehmen wie Apple, AMD, Nvidia, Google und Broadcom eine Zusammenarbeit mit Intel Foundry prüfen könnten. Diskutiert werden dabei sowohl klassische Fertigungsprozesse als auch fortschrittliche Packaging-Technologien wie EMIB und Foveros.

Ob und wann konkrete Aufträge folgen, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Investitionen sprechen jedoch dafür, dass Intel seine Foundry-Ambitionen weiter forciert und sich strategisch auf potenzielle Großkunden vorbereitet.

Quelle: Anue Media (Taiwan)