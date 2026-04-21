Steam Sale mit frischen Deals: Festival der Mittelalterspiele eröffnet

Valve hat bei Steam einen neuen Sale eingeläutet: das Festival der Mittelalterspiele. So genau nimmt man es mit dem Begriff aber nicht, denn alles, was irgendwie in den Topf „Fantasy“ passt, kann an den Angeboten teilnehmen. Beispielsweise gibt es den RPG-Meilenstein „The Witcher 3: Wild Hunt für 5,99 Euro – oder als Complete Edition mit allen DLCs für 9,99 Euro. Auch „Kingdom Come: Deliverance 2“ ist zu einem guten Kurs erhältlich – für 29,99 Euro. Den ersten Teil gibt es für 5,99 Euro.

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Wer noch etwas abwägen möchte, welche Games sich für ihn lohnen, erhält Bedenkzeit bis 27. April 2026. An jenem Datum enden die Deals nämlich um 19 Uhr. Parallel zu den Angeboten rücken Valve und Partner bei Steam auch Demos zu kommenden Titeln in den Mittelpunkt. Bedenken sollten alle Interessierten freilich, dass sich Preisvergleiche dennoch lohnen können. Nicht immer sind die Preise im Sale wirklich die besten Angebote. Auch ein Blick auf den Preisverlauf ergibt also Sinn.

Wer sich für Mittelalter- und Fantasy-Spiele begeistert, könnte beim Festival der Mittelalterspiele bei Steam jedenfalls durchaus fündig werden. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

Quelle: Steam