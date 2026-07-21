Pulsar und Noctua veröffentlichen die Gaming-Maus Feinmann F01 Noctua Edition

Pulsar und Noctua haben im Tandem eine neue Gaming-Maus vorgestellt: die Feinmann F01 Noctua Edition. Als kleiner Hintergrund: Noctua stammt aus Österreich und ist natürlich vor allem für seine diversen Kühllösungen renommiert. Pulsar wiederum ist ein Experte für E-Sports-Ausrüstung. Ungewöhnlich ist an der neuen Gaming-Maus, dass sie einen 40-mm-Lüfter der Reihe Noctua NF-A4x10 integriert.

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Der Lüfter soll schwitzige Hände verhindern, wird aber sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig sein. Das gilt auch für den Look der Feinmann F01 Noctua Edition, der in der Farbgebung an den CPU-Kühler Noctua NH-D15 G2 erinnert, welcher eine sehr ähnliche braun-beige Farbgebung aufweist. Damit der Lüfter die Hände kühlen kann, ist die Oberfläche allerdings auch stark perforiert. Das erleichtert die Kühlung, sorgt aber freilich auch dafür, dass leicht Schmutz ins Gehäuse gelangen kann.

Die Gaming-Maus F01 Noctua Edition wiegt rund 73 g. Über eine Kombination aus Tastendruck und Scrollrad lässt sich dabei die Geschwindigkeit des Lüfters in vier Stufen justieren. Wird der Lüfter mal nicht benötigt, kann man ihn auf diese Weise auch deaktivieren. Dabei setzt der Nager auf einen XS-2-Sensor von Pulsar, der eine Auflösung von 42.000 DPI erreicht. Zudem ist Tracking mit 800 IPS möglich. Die Abtastrate entspricht 8.000 Hz.

Verbaut sind optische Schalter mit einer Lebensdauer von 100 Mio. Klicks. Dabei soll die Maus sowohl kabelgebunden als auch kabellos ihre Abtastrate von 8K erreichen. Ein entsprechender Dongle liegt bei.

Die Gaming-Maus Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition ist ab sofort für 179,90 Euro erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung