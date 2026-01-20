be quiet! Dark Perk: Die erste Gaming-Maus des Herstellers ist da

be quiet! ist in Deutschland für seine Netzteile, Kühllösungen und mittlerweile auch Gaming-Keyboards bekannt. Jetzt legt man im Sektor der Eingabegeräte mit seiner ersten Gaming-Maus nach: der Dark Perk. Dieses Modell mit einem 32.000-DPI-Sensor gibt es in zwei Varianten. Zum einen wäre da die Dark Perk Ergo als ergonomisches Modell für Rechtshänder. Zum anderen kommt auch noch die symmetrische Dark Perk Sym auf den Markt.

Bis auf die Abweichungen in dem Design sind die beiden Gaming-Mäuse technisch identisch. Etwa sollen sie eine Akkuleistung bieten, die für bis zu 110 Stunden High-Performance-Nutzung mit 1.000 Hz Abtastrate ausreicht. Dabei wiegt die Dark Perk Ergo|Sym nur 55 g, was fast alle Konkurrenzmodelle unterbietet. Als Sensor dient für die beiden Eingabegeröte der PixArt-PAW3950 mit bis zu 32.000 DPI und einer Abtastrate von 8.000 Hz, auch im kabellosen Betrieb. In Kombination mit dem Nordic nRF54H20-MCU soll hier die Technik stimmen.

Im Lieferumfang enthalten ist ein 1,8 Meter langes geflochtenes USB-A-zu-USB-C-Kabel, das alternativ zur kabellosen Nutzung kabelgebundenes Spielen sowie Laden ermöglicht. be quiet! verbaut in der Dark Perk die optischen Omron-D2FP-FN2-Switches. Als Begleit-App dient unter Windows das be quiet! IO Center. Damit lassen sich alle fünf Tasten der Maus frei programmieren. Zudem können die DPI-Stufen, die Polling-Rate, die RGB-Beleuchtung und die Tastenbelegung angepasst werden. Dank des Onboard-Speichers lassen sich Profile direkt in der Maus speichern. Das Eingabegerät verfügt für den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen DPI-Stufen auch über einen dedizierten Button.

Für mehr Gleitfähigkeit sind an der Unterseite PTFE-Skates mit abgerundeten Kanten verbaut. Unter anderen Betriebssystemen wie Linux, macOS oder iOS kann die be quiet! Dark Perk auch über den Browser via IO Center Web konfiguriert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die Dark Perk Ergo und Dark Perk Sym sind ab dem 3. Februar 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 109,90 € erhältlich.