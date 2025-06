Fritz!Repeater 1610 Outdoor: Erster Outdoor-Repeater des Berliner Herstellers

Der Berliner Hersteller AVM hat mit dem brandneuen Fritz!Repeater 1610 Outdoor seinen allerersten Outdoor-Repeater vorgestellt. Ziel ist es, wie bei den Indoor-Repeatern, natürlich die Reichweite des eigenen Wi-Fi-Netzwerks zu erweitern. Nur ist das neue Modell eben nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt, kann also auch draußen aufgestellt werden. Etwas Schutz braucht das Gerät aber dennoch, denn Regen würde es z. B. nicht überstehen. Anbieten würde sich etwa ein Gartenhaus oder eine überdachte Terrasse als Aufstellungsort.

Dabei nutzt der Fritz!Repeater 1610 Outdoor Power over Ethernet (PoE+). Somit kann er Strom und Netzwerkverbindung über die Steckdose erhalten. Zu den Anschlüssen schweigt AVM derzeit noch. So sind in der ersten Ankündigung nicht alle Informationen enthalten. Klar ist, dass es sich um einen Dualband-Router mit Wi-Fi 6 für 2,4 und 5 GHz handelt. Das wirkt dezent veraltet, da es mit Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 bereits zwei neuere Standards gibt.

Als Geschwindigkeit kann der AVM Fritz!Repeater 1610 Outdoor etwa bei 5 GHz bis zu 2.400 Mbit/s ermöglichen. Über 2,4 GHz, was eine größere Reichweite mitbringt, sind dann bis zu 600 Mbit/s unter Idealbedingungen möglich. Natürlich lässt sich der Repeater in vorhandene Mesh-Systeme einbinden. Bestätigt ist auch schon, dass über eine Kabelverbindung per Ethernet ein Gerät direkt mit dem Outdoor-Repeater mit 1 Gigabit/s verbunden werden kann.

Der neue AVM Fritz!Repeater 1610 Outdoor beherrscht auch die Verschlüsselung per WPA3. Die weiteren technischen Eckdaten sowie Preis und Erscheinungsdatum will der Hersteller später noch nachreichen.

Quelle: AVM