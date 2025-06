Xbox-Handheld: Microsoft begräbt (vorerst) seine Pläne

Microsoft sollte Gerüchten zufolge einen Xbox-Handheld planen. Parallel arbeiten die Redmonder auch mit Asus zusammen, um das kommende Asus ROG Ally 2 in einer angepassten Xbox-Version anzubieten. Dies sollte aber unabhängig von einer dedizierten, eigenen Handheld-Konsole laufen. Doch nun heißt es, dass Microsoft seine Pläne für eine portable Xbox vorerst auf Eis gelegt habe. Stattdessen will man die Optimierung von Windows 11 für PC-Gaming-Handhelds in den Mittelpunkt rücken.

Erscheinen sollte Microsofts Xbox-Handhelds wohl 2027, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt. Doch inzwischen will man davon absehen und eben erst einmal Windows 11 als Plattform für PC-Gaming-Handhelds wie das Asus ROG Ally und Co. optimieren. Ursache ist wohl Valves Linux-basiertes SteamOS, das in jenem Segment viel Druck aufgebaut hat.

Microsoft soll aber nicht gänzlich von den Plänen für ein Xbox-Handheld abgerückt sein, aber eben den Schwerpunkt zunächst anders setzen. Offenbar haben die Redmonder erkannt, dass sie mit SteamOS Schritt halten müssen. Bis Windows 11 in diesem Bezug also deutlich besser für PC-Gaming-Handhelds optimiert worden ist, wird eine mobile Xbox dann wohl warten müssen.

Quelle: Windows Central