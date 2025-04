Xbox-Handheld: Ist es in Wahrheit das Asus ROG Ally 2?

Das angeblich von Microsoft geplante Xbox-Handheld entsteht laut verschiedenen Meldungen in Zusammenarbeit mit Asus. Nun verdichten sich die Gerüchte. Denn via X hat Asus einen Teaser gepostet, der eine neue Generation des PC-Gaming-Handhelds ROG Ally andeutet. Das offizielle Xbox-Konto hat sofort mit einem Meme darauf reagiert, was eine Kooperation der Marken bestätigen könnte. Hinter dem ominösen Project Kennan von Microsoft könnte sich also gewissermaßen das Asus ROG Ally 2 verbergen.

Dies könnte eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit sein. So gilt das Asus ROG Ally bzw. Ally X als das beliebteste Windows-Gaming-Handheld. Mit der Xbox-Marke als zusätzlicher Ressource in der Hinterhand, könnten kommende Geräte ihren Erfolg noch ausbauen. Man rechnet hier für die neue Generation mit einem AMD Ryzen Z2 als Chip und der Veröffentlichung noch im Jahr 2025. In dem Teaser deutet Asus neben mehr Leistung aber auch höhere Akkulaufzeiten, ein neues Design und mehr Speicherplatz an.

Zu vermute ist allerdings auch, dass das kommende Xbox-Handheld keine Kompatibilität zu Xbox-Spielen aufweisen dürfte. Vielmehr dürfte es sich um ein PC-Gaming-Handheld mit gewissen Xbox-Versatzstücken handeln. Demnach soll ein „echtes“ Xbox-Handheld erst für 2027 in Planung sein. Jenes Modell soll dann auch zu den bekannten Konsolenspielen kompatibel sein.

Preislich soll das Xbox-Handheld oder auch Asus ROG Ally 2 möglicherweise ab 499 oder 599 US-Dollar in den Handel kommen, was aber eigentlich zu günstig klingt. Hier sollte man wohl noch auf handfestere Angaben warten.

Quelle: Asus (X)